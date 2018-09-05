ГП рассчитывает получить данные о причастности россиян к делу Скрипалей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура России намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по делу о покушении на убийство россиянки Юлии Скрипаль и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан, заявил в среду РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В среду британская прокуроратура объявила о предъявлении двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинений по делу об отравлении Скрипалей, опубликовала их фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест. Британская полиция заявила, что намерена добиться "красных уведомлений" Интерпола на арест обоих.

"Мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем всё же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают. В том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан", — сказал Куренной.

Он добавил, что Генпрокуратура уже дважды обращалась к британской стороне с ходатайством о правовой помощи по расследуемому в России уголовному делу о покушении на убийство Юлии Скрипаль, но не получила ответа.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.