ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания намерена добиваться расширения санкций в отношении России из-за выводов следствия относительно ЧП в Солсбери, заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Мы намерены добиваться расширения санкций за применение химического оружия… Мы намерены обратиться к нашим партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.