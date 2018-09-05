Мэй назвала подозреваемых по "делу Скрипалей" сотрудниками ГРУ

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвиняемые в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скипаль являются сотрудниками ГРУ, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.
"Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ", — сказала Мэй, выступая в парламенте в среду.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.