Мэй назвала подозреваемых по "делу Скрипалей" сотрудниками ГРУ

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвиняемые в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скипаль являются сотрудниками ГРУ, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

"Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ", — сказала Мэй, выступая в парламенте в среду.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.