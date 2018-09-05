Силовики 43 раза за две недели нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские силовики 43 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели, в самопровозглашенной Донецкой народной республике один мирный житель погиб, еще один был ранен, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 1 июля в Донбассе действовало согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе "хлебное" перемирие. С 29 августа в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За период с 21 августа по 4 сентября украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня. Погиб один мирный житель, еще один получил ранения. По территории республики было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, 85 мин калибром 120 миллиметров, 28 мин калибром 82 миллиметра, повреждены 40 жилых домов", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, из приведенного количества нарушений пять были зафиксированы уже после вступления в силу "школьного" перемирия.