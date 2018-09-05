В Литве ужесточили наказание для пьяных водителей

ВИЛЬНЮС, 5 сен – РИА Новости. Правительство Литвы одобрило поправки к Уголовному кодексу и Кодексу административных правонарушений, которые вводят более жесткие наказания для пьяных водителей, сообщает Sputnik Литва.

Одна из главных целей нововведений — добиться, чтобы нарушители как можно меньше отказывались проходить проверку на трезвость. По мнению министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса, сейчас в законодательстве существует "брешь", поскольку правовое положение водителя, согласившегося на проверку, хуже, чем отказавшегося."Строгое наказания, точнее, его неизбежность побудит водителей отказаться от вождения в нетрезвом виде", — заявил Мисюнас.

По действующим законам, если литовец отказывается от теста, ему грозит только административная ответственность — штраф от тысячи до двух тысяч евро и лишение прав на срок до четырех лет. Если же в крови водителя оказывается больше 1,5 промилле, наступает уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы.

Также МВД ужесточило и административную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Водители, в крови которых зафиксировано 0,4-1,5 промилле, будут оштрафованы на 800-1100 евро. Также им грозит лишение прав на срок до полутора лет.

В последние десять лет в Литве ежегодно в среднем на каждую сотню пьяных водителей приходится более десяти погибших и более 140 раненых.

Только в прошлом году на дорогах республики поймали 9814 нетрезвых граждан за рулем. В крови 5046 из них было обнаружено более 1,5 промилле. При этом 447 водителей отказались от теста.

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