В ДНР объявили в розыск двух мужчин в связи с убийством Захарченко

Фотографии граждан, которые находились в кафе Сепар в день убийства главы ДНР Александра Захарченко (стоп-кадр видео)

Фотографии граждан, которые находились в кафе Сепар в день убийства главы ДНР Александра Захарченко (стоп-кадр видео)

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики объявило в розыск двух мужчин, которые находились в кафе в день убийства Александра Захарченко.

На официальном сайте министерства опубликовали фотографии двух человек. При этом в ведомстве не уточнили, разыскивают ли их в качестве свидетелей или подозреваемых.

"Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — говорится в сообщении министерства.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате взрыва также погиб охранник главы ДНР, еще 11 человек, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева, получили ранения разной степени тяжести.

Как рассказал врио главы республики Дмитрий Трапезников, после инцидента в "Сепаре" правоохранители задержали несколько человек, которые подтвердили, что имело место диверсия со стороны украинских властей. Киев, в свою очередь, все обвинения в убийстве Захарченко отвергает.

Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым. Глава государства также отметил, что совершившие теракт не хотят искать мирное решение вооруженного конфликта в Донбассе.

Российские власти также направили специалистов из ФСБ для оказания помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом в ведомстве отметили, что организацией теракт, вероятнее всего, занимались украинские спецслужбы.

Нежелание выполнять "Минск-2"

По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, убийство главы ДНР подтверждает нежелание украинских властей выполнять Минские соглашения.

"Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — сказал он.

Лукашевич также посетовал на отсутствие реакции со стороны ОБСЕ после убийства главы ДНР.