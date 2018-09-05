В ДНР объявили в розыск двух мужчин в связи с убийством Захарченко

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики объявило в розыск двух мужчин, которые находились в кафе в день убийства Александра Захарченко.
"Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — говорится в сообщении министерства.
Убийство главы ДНР
Захарченко погиб в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате взрыва также погиб охранник главы ДНР, еще 11 человек, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева, получили ранения разной степени тяжести.
Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым. Глава государства также отметил, что совершившие теракт не хотят искать мирное решение вооруженного конфликта в Донбассе.
Российские власти также направили специалистов из ФСБ для оказания помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом в ведомстве отметили, что организацией теракт, вероятнее всего, занимались украинские спецслужбы.
Нежелание выполнять "Минск-2"
"Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — сказал он.
Лукашевич также посетовал на отсутствие реакции со стороны ОБСЕ после убийства главы ДНР.