ДНР поднимет в Минске вопрос о последствиях нарушений перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Подгруппа по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске обсудит последствия нарушений действующего перемирия и дополнительные меры по его соблюдению в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в среду в Минске начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Основными акцентами встречи станут последствия нарушений украинской стороной действующего перемирия, дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в свете беспрецедентной диверсии, в результате которой погиб подписант минских соглашений, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко", — сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе встречи будут обсуждаться нынешние и дальнейшие шаги по вопросу разведения сил и отводу тяжелого вооружения на ранее обозначенных участках линии соприкосновения в Донбассе.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.