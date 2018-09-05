В МИД прокомментировали протест Японии в связи с мероприятиями на Курилах

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва с недоумением восприняла протест Токио в связи с проведением торжеств на южных Курильских островах по случаю 73-й годовщины окончания Второй мировой войны и рассматривает японскую позицию как препятствие на пути решения проблемы мирного договора, говорится в сообщении МИД РФ.

"С недоумением восприняли сделанное Генеральным секретарем Кабинета министров Японии Ё.Сугой 4 сентября с.г. заявление о протесте в адрес России в связи с прошедшими на южных Курильских островах торжествами по случаю 73-й годовщины окончания Второй мировой войны", — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Высказывания высокопоставленного японского политика говорят лишь о том, что Токио склонен регулярно впадать в историческое беспамятство, предавая забвению роль милитаристской Японии в развязывании военной агрессии в Азии, а также игнорируя итоги Второй мировой войны и реалии современного миропорядка, основанного на Уставе ООН. Упорное нежелание японской стороны извлечь надлежащие уроки из прошлого рассматриваем как серьезное препятствие на пути решения проблемы мирного договора", — подчеркнули в министерстве.