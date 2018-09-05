В СФ рассказали, почему Лондон не хочет сотрудничать с Москвой по Солсбери

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лондон отказывается сотрудничать с российскими правоохранительными органами по делу Скрипалей, поскольку не имеет доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее Великобритания обвинила двух россиян в причастности к покушению на Юлию и Сергея Скрипалей. Прокуратура намерена обратиться в Интерпол для их задержания, также выписаны европейские ордера. Однако добиваться экстрадиции из РФ в Великобританию британская прокуратура не намерена.

"Великобритания пошла по очень хитрому пути, не предоставив России никаких доказательств и не желая сотрудничать с правоохранительными органами РФ, они решили напрямую обращаться в международные структуры", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом Великобритания должна была в первую очередь известить об этом Россию и предоставить все доказательства о причастности россиян к делу Скрипалей. И Россия была бы уже вправе провести собственное расследование и при необходимости привлечь этих граждан к ответственности, добавил он.

То, что Лондон шел по другому пути, отказавшись от сотрудничества с Москвой, свидетельствует о том, что в Великобритании "нет и не будет доказательств" о причастности РФ к инциденту в Солсбери, подчеркнул сенатор.

"Сейчас Великобритания озабочена только одним — как выйти из этой ситуации, сохранив лицо", — уверен парламентарий.