В Госдуме отреагировали на ситуацию с госпитализацией Вышинского

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. МИД РФ должен немедленно потребовать от Киева допустить российских медиков до руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Об этом ранее сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Надо немедленно потребовать, чтоб наших медиков допустили до него дипломатам. Я думаю, что и я обращусь к МИД, и (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна) Москалькова, она следит за этим. Я с ней свяжусь, она тоже должна среагировать… Это нужно сделать в первую очередь, потому что так они его просто гноят, либо отравят, либо еще что-то", — сказал Калашников РИА Новости.