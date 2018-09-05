Виктория Скрипаль прокомментировала опубликованные Лондоном фотографии

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что слышала имена людей, которых британская полиция подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, но обратила внимание на распространенность этих фамилий в России.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

"Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он", — сказала Виктория Скрипаль РИА Новости, отвечая на вопрос, известны ли ей имена, озвученные Скотленд-Ярдом.

"Мне очень нравится, что разнообразие присутствует, что один славянин, а другой, вероятно, татарин. Разные национальности хотя бы", — добавила она с иронией.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.