Медведчук призвал спикера Рады уйти в отставку после высказываний о Гитлере

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий должен подать в отставку из-за его заявления об Адольфе Гитлере, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие.

"Возможно, для Парубия и (партии – ред.) "Народного фронта" Гитлер и есть пример "прямой демократии". Именно такую "демократию" (кстати, с преследованием инакомыслящих) воплощают в жизнь "фронтовики". В любой демократической стране после подобного заявления спикер обязан подать в отставку или же отправить его в отставку должен парламент", — цитирует Медведчука в среду его пресс-служба на странице в Facebook.

Ранее депутат Рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере.

Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.