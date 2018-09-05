Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Украинские силовики своими действиями в очередной раз сорвали "школьное" перемирие. За прошедшие сутки враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Все обстрелы велись с целью спровоцировать нас на ответный огонь",- сказал Безсонов.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия по Горловке, окраинам Донецка и селам на юге ДНР. "Наши подразделения на провокации не поддавались и строго придерживались объявленного "школьного" перемирия", — добавил Безсонов.