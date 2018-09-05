Лондон добивается выпуска запросов Интерпола на аресты по делу Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Скотланд-Ярдом в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Скотланд-Ярдом в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция намерена добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания граждан РФ, обвиняемых в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нила Басу.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

Басу отметил, что сегодняшнее объявление прокуратуры является самым серьезным на данный момент результатом расследования.

"Были выпущены европейские ордеры на арест по двум подозреваемым. Мы также добиваемся распространения "красных уведомлений" Интерпола (международных запросов Интерпола на задержание обвиняемых — ред.)", — говорится в заявлении Басу.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.