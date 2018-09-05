МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал голословными обвинения в адрес России в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В эфире программы " 60 минут " Шульгин напомнил, что во вторник ОЗХО опубликовало краткое содержание доклада по инциденту в Эймсбери.

"Округлое достаточно содержание доклада, но это не помешало британцам сразу же заявить, мол, что и требовалось доказать, — опять "Новичок", опять это Россия, дальше список набивших оскомину голословных обвинений в причастности России", — сказал Шульгин.

Он напомнил, что в докладе не упоминается название "Новичок", а также нет никакого упоминания о стране происхождения химиката, примененного в Эймсбери, нет определения этого химического вещества в качестве боевого. По его словам, в документе подчеркивается, что техсекретариат ОЗХО не в состоянии дать ответ на вопрос о том, является ли вещество, обнаруженное в Эймсбери, веществом из той же партии, из которой был использован химикат в Солсбери.

Организация по запрещению химического оружия накануне опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлении в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.