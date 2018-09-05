МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лондон может контактировать с Россией по "делу Скрипалей" через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), если не хочет делать это напрямую, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы уже заявили, что есть только единственный способ для того, чтобы разрешить эту ситуацию — надо вернуться в правовое поле Конвенции по запрещению химического оружия. Если у одного государства-участника есть вопросы к другому государству-участнику, в данном случае у британцев к России, пожалуйста, есть вариант проведения консультаций. Не хотят англичане с нами напрямую консультироваться, очень гордые. Пожалуйста, опосредованно через техсекретариат (ОЗХО) или другие органы ОЗХО", — сказал Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Рассчитываем, что британские партнеры перестанут жонглировать приложениями Конвенции по своему усмотрению, вернутся в правовое поле, и мы с ними будем налаживать эти вопросы, как это и положено в Конвенции", — добавил он.

ОЗХО накануне опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлении в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.