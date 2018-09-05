Обвиняемых по "делу Скрипалей" россиян пока нет в международном розыске

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Обвиняемые британскими правоохранителями в причастности к отравлению в Солсбери россияне пока не числятся в международном розыске, свидетельствуют данные Интерпола.

В среду британская прокуроратура объявила о предъявлении двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинений по делу об отравлении Скрипалей, опубликовала их фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест. Британская полиция заявила, что намерена добиться "красных уведомлений" Интерпола на арест обоих.

На текущий момент в базе данных Интерпола фамилии Петрова и Боширова не значатся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила журналистам, что опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, министерству "ничего не говорят".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.