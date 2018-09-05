Силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (42)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский (под контролем ВС Украины, — ред.)", — сказал Марочко.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР не исключает "провокационных обстрелов" с этого направления.

"Украинские силовики продолжают рассматривать силовой вариант решения конфликта на юго-востоке как основной, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала", — добавил Марочко.

Марочко добавил, что на железнодорожную станцию в Донбасс также прибыло и запрещенное минскими соглашениями вооружение украинских силовиков.

"За прошедшие пару суток нами отмечено стягивание к линии соприкосновения запрещенного минскими соглашениями вооружения и техники. Наши разведданные подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — заявил Марочко.

По его словам, в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 3 сентября, сообщается, что "на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное зафиксированы 9 самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметров и 5 буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметров". По мнению представителя оборонного ведомства республики, данное вооружение в скором времени будет подтянуто к линии соприкосновения.