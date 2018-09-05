В Госдуме призвали Лондон передать СК доказательства по "делу Скрипалей"

Александр Петров и Руслан Боширов, по версии Скотланд-Ярда, подозреваемые в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, по версии Скотланд-Ярда, подозреваемые в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в расследовании дела Скрипалей, Лондон должен передать Москве доказательства причастности граждан РФ к покушению, заявил член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

"Если у них есть какие-то доказательства, то они могут передать их нашим следственным органам… Я думаю, что нужно исходить из того, что Россия сама крайне заинтересована в том, чтобы было объективное расследование этого преступления против наших граждан, поэтому я уверен, что наши правоохранительные органы тщательно изучат всю доказательную базу, если эти люди реально причастны, то они понесут заслуженное наказание", — сказал Морозов РИА Новости.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей. Позже Скотланд-Ярд опубликовал их фотографии. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотланд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.