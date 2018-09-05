В Британии опубликовали фото вещества, которым отравились жители Эймсбери

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали двое жителей Эймсбери в июне этого года.

Емкость представляет собой вертикальный парфюмерный флакон, выполненный, предположительно, из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Размер флакона — чуть менее 10 сантиметров. На емкости есть надпись: Premier Jour Nina Ricci.

"Новичок" был во флаконе, который позволял прекрасно замаскировать его для нелегальной транспортировки оружия в страну, а также представлял возможность удобного нанесения на входную дверь дома Скрипаля", — говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Выпущенный в 2001 году Premier Jour от марки Nina Ricci классифицируется как женский аромат и принадлежит семейству цветочные.

Также полиция обнародовала фото коробки, в которой находился флакон перед тем, как его нашли жители Эймсбери: это разорванная картонная коробка розового цвета с покрытием из фольги и надписями, указывающими на то, что в ней находится парфюмерия. Коробка помята и имеет повреждения.

В среду Скотланд-Ярд также опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте этого года. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей.

Организация по запрещению химического оружия накануне опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлении в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое в Британии называют "Новичком", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.