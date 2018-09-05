Британская полиция объединила расследования по Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция не сомневается, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны между собой, по ним ведется единое расследование, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нила Басу.

"В течение последних шести месяцев мы тщательно изучали вещественные доказательства, работали с судмедэкспертами и учеными в рамках расследования нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери и отравления Дон Стерджес и Чарли Роули. Позвольте мне высказаться ясно, у нас нет сомнений, что эти два инцидента связаны, и сейчас по ним ведется единое расследование", — говорится в заявлении Басу.

Он отметил, что расследование продолжается, и он просит жителей обоих городов сообщить, если у них есть какая-либо информация.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.