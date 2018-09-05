Вышинского госпитализировали из зала Херсонского суда

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала заседаний, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

После этого Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты о немедленном медицинском обследовании журналиста. Ранее Доманский напомнил суду, что его подзащитный переносил инфаркт.

Сегодня суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

К журналисту до сих пор не допустили российских консульских работников.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.