Вышинского госпитализировали из зала Херсонского суда

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала заседаний, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Сегодня суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
К журналисту до сих пор не допустили российских консульских работников.
Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.