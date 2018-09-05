Скотланд-Ярд опубликовал фото подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в марте этого года.

На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

"Сегодня — наиболее значимый момент в одном из самых сложных расследований, проводимых подразделением контртеррористической полиции. Обвинения в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль выдвинуты против двух россиян… Более шести месяцев мы методично изучали улики, работали с криминалистами и учеными, мы расследовали оба ЧП — со Скрипалями в Солсбери и с Чарли Роули и Дон Стерджесс в Эймсбери", — говорится в опубликованном на сайте заявлении главы антитеррористической полиции Нила Басу.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.