Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости. Премьер Великобритании Тереза Мэй в среду проинформирует парламент страны о ходе расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери с учетом информации Королевской прокурорской службы о наличии двух подозреваемых, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Да, мы ждем такого заявления. Оно запланировано на 12.00 местного времени (14.00 мск). Выступление премьера будет посвящено Солсбери, думаю, она расскажет о продвижении расследования, о чем только что сообщила прокуратура. Я пока не могу говорить о том, что еще может рассказать премьер. Посмотрим", — сказал собеседник агентства.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.