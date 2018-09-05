В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, — это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговоре с целью убийства, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

"Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов в попытке убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

На 12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Реакция Москвы

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.

В ведомстве призвали Лондон перейти от "обвинений и информационных манипуляций" к взаимодействию правоохранительных органов.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.