В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, — это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.
На 12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Реакция Москвы
В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.
В ведомстве призвали Лондон перейти от "обвинений и информационных манипуляций" к взаимодействию правоохранительных органов.
В Британии также опубликовали фотографии флакона, в котором находилось отравляющее вещество, использованное в Эймсбери, и коробки от него. #Novichok #Amesbury #MetPolice pic.twitter.com/wDd0k4GXjM— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 сентября 2018 г.
Инцидент в Солсбери
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.