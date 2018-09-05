В Европе призвали защитить журналистов от интернет-гигантов

АФИНЫ, 5 сен — РИА Новости. Руководители восемнадцати европейских информационных агентств подписали обращение к европейскому парламенту с призывом защитить работу журналистов от интернет-гигантов, таких как Amazone, Google и Facebook, которые бесплатно используют итоги труда журналистов.

"Для выживания прессы гиганты интернета должны платить. Контент, созданный средствами массовой информации, и доходы от рекламы монополизируются Google и Facebook. Поэтому справедливо требовать часть прибыли GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon), как это предусмотрено Европейской директивой по авторскому праву", — говорится в обращении, текст которого опубликовало Афинское агентство новостей АМНА

Будущее прессы будет обсуждаться в европейском парламенте 12 сентября. В этот день депутаты Европарламента будут голосовать в Страсбурге по проекту европейской директивы, направленной на исправление нынешней ситуации, когда гиганты интернета собирают без финансовой компенсации большую часть информации, созданной СМИ и информационными агентствами.

Пользуясь своей огромной аудиторией, эти компании привлекают большую часть доходов от рекламы, которые до сих пор позволяли прессе выживать: Google и Facebook собрали в 2017 году 80% глобальных рекламных инвестиций в интернете.

Руководители информагентств задают вопрос — почему платформы должны получать почти весь доход от рекламы, связанной с использованием статей, за производство которых они не платили?

С 2000 года рекламные доходы прессы упали по всей Европе, например, во Франции на 70%. Результатом стало увольнения тысяч журналистов. На 30% меньше доходы от рекламы в Испании. В Соединенных Штатах, "на родине GAFA", бумажная пресса потеряла более половины доходов от рекламы за 10 лет, сокращено 45% персонала редакций, 39 тысяч журналистов, говорится в обращении.

Проект европейской директивы об авторском праве исправляет ситуацию, создает условия для справедливого вознаграждения создателей, считают директора информагентств.

"Они уже уклоняются от налогообложения в Европе, но можно ли согласиться с тем, что они не будут платить производителям контента, которые платят налоги и несут расходы на сбор информации? Депутаты Европарламента обязаны провести реформу интеллектуальной собственности, которая началась. От этого зависит выживание прессы, сохранение ее независимости и защита демократических ценностей", — говорится в обращении.

Среди подписавших обращение руководители шведского агентства ТТ, Франс Пресс, Афинского агентства, турецкого Анадолу, ТАНЮГ и других.