В Европе призвали защитить журналистов от интернет-гигантов

АФИНЫ, 5 сен — РИА Новости. Руководители восемнадцати европейских информационных агентств подписали обращение к европейскому парламенту с призывом защитить работу журналистов от интернет-гигантов, таких как Amazone, Google и Facebook, которые бесплатно используют итоги труда журналистов.АМНА.
Будущее прессы будет обсуждаться в европейском парламенте 12 сентября. В этот день депутаты Европарламента будут голосовать в Страсбурге по проекту европейской директивы, направленной на исправление нынешней ситуации, когда гиганты интернета собирают без финансовой компенсации большую часть информации, созданной СМИ и информационными агентствами.
Пользуясь своей огромной аудиторией, эти компании привлекают большую часть доходов от рекламы, которые до сих пор позволяли прессе выживать: Google и Facebook собрали в 2017 году 80% глобальных рекламных инвестиций в интернете.
Руководители информагентств задают вопрос — почему платформы должны получать почти весь доход от рекламы, связанной с использованием статей, за производство которых они не платили?
Проект европейской директивы об авторском праве исправляет ситуацию, создает условия для справедливого вознаграждения создателей, считают директора информагентств.
"Они уже уклоняются от налогообложения в Европе, но можно ли согласиться с тем, что они не будут платить производителям контента, которые платят налоги и несут расходы на сбор информации? Депутаты Европарламента обязаны провести реформу интеллектуальной собственности, которая началась. От этого зависит выживание прессы, сохранение ее независимости и защита демократических ценностей", — говорится в обращении.
Среди подписавших обращение руководители шведского агентства ТТ, Франс Пресс, Афинского агентства, турецкого Анадолу, ТАНЮГ и других.