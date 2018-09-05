В Кабуле задержали 11 членов террористической группировки "Сеть Хаккани"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудники Национального директората безопасности задержали 11 членов террористической группировки "Сеть Хаккани" в ходе операции спецслужб в провинции Кабул, сообщает афганский телеканал Tolo news со ссылкой на заявление ведомства.

Задержанные, по данным следствия, принимали участие в террористической деятельности, в том числе закладывали мины, убивали правительственных чиновников и других влиятельных лиц. Отмечается, что в ходе операции силы безопасности Афганистана изъяли боеприпасы, оружие и мотоциклы.

Ранее на этой неделе сообщалось, что талибы объявили о смерти основателя террористической группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддина Хаккани из-за болезни.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан"* и "Аль-Каидой"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России