В Кремле надеются на вразумительный ответ Лондона по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва ждет хоть какой-то вразумительной информации по "делу Скрипалей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть ожидания, мы надеемся услышать хоть что-нибудь вразумительное по этой теме",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу рассказать об ожиданиях от предстоящего заявления Скотланд-Ярда по "делу Скрипалей", которое, как предполагается, будет сделано в среду.

"Позиция Кремля никак не изменилась, каких-то новых сведений у нас быть не может, потому что британская сторона отказалась от какого-то нашего участия или взаимодействия с нами в расследовании этого инцидента",- подчеркнул Песков.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.