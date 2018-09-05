Пострадавшего при взрыве министра доходов ДНР выписали из больницы

Сотрудники полиции у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Сотрудники полиции у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Пострадавший при взрыве в кафе "Сепар" министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев выписан из больницы, сообщил в среду РИА Новости Эмиль Фисталь — директор института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где министр проходил лечение.

"Александр Тимофеев выписан", — сказал он.

В результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб, а Тимофеев получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.