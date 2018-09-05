МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Великобритания неспособна защищать свои территориальные воды, а после Brexit ситуация станет еще хуже, поскольку страна не располагает достаточным количеством кораблей, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление бывшего начальника морского штаба Королевских ВМС лорда Алана Веста, сделанное в связи с обострением "гребешкового конфликта" между Великобританией и Францией.

В конце августа у берегов Нормандии французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров, допустив несколько столкновений и закидав конкурентов камнями, в результате чего повреждения получило одно судно из Шотландии. Французы протестовали против ловли британцами в этом районе морских гребешков.

"Нынешние трудности с французами из-за гребешков подчеркивают один важный вопрос. Совершенно очевидно, что у нас нет достаточного количества кораблей, чтобы патрулировать территориальные моря Соединенного Королевства и нашу исключительную экономическую зону. Координация тех немногих, что мы имеем, разобщена", — приводит издание текст письма Веста.

По его мнению, после Brexit ситуация станет "катастрофической".

"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.