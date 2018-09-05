В ДНР показали фото мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики разыскивает двух человек, которые находились в кафе "Сепар" в день убийства главы ДНР Александра Захарченко.

На сайте ведомства опубликовано видео с фотографиями двух мужчин. В пресс-службе ведомства не уточнили, ищут ли их в качестве возможных свидетелей или подозреваемых.

"Тридцать первого августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — добавили в МВД.

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По данным властей республики, в результате теракта пострадали 11 человек.

По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек, они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев. Следственный комитет возбудил уголовное дело.