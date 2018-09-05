ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские спецслужбы после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подготовили спецоперацию по дискредитации руководства ДНР и дестабилизации ситуации, заявил журналистам пресс-офицер министерства госбезопасности республики Михаил Попов.

"Украинские спецслужбы после совершенного ими террористического акта, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, значительно повысили активность, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике", — сказал Попов.

По его словам, речь идет об информационной спецоперации. Ее цель – дискредитация руководства и правоохранительных органов ДНР. Попов отметил, что проводимые спецслужбами мероприятия направлены как на жителей Украины, так и на дезинформацию международного сообщества, "нагнетанию панических настроений и понижению уровня доверия к государственным структурам республики".

"Учитывая оперативность и высокий уровень взаимодействия между спецслужбами Украины и подконтрольными им СМИ, можно сделать вывод о тщательном и долговременном планировании операции, сигналом к началу которой стало убийство Захарченко. МГБ ДНР призывает жителей ДНР не поддаваться на информационные провокации украинских и иных зарубежных медиаресурсов", — добавил Попов.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.