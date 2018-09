Международное сообщество призвало освободить Вышинского

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Международные организации и ведущие страны мира пристально следят за делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с момента его задержания украинскими властями в мае. Призывы освободить журналиста при этом остаются без ответа киевских властей.

Кирилл Вышинский более 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В среду Херсонский городской суд рассмотрит продление или изменение меры пресечения руководителю портала Вышинскому. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. Украинская прокуратура намерена просить о продлении ареста Вышинскому.

Объяснитесь или отпустите

Задержание Вышинского вызвало широкий резонанс как на Украине и в России, так и в других странах мира. Уже тогда организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность ситуацией и призвала украинские власти либо объяснить предъявляемые ему обвинения в госизмене, либо отпустить журналиста незамедлительно.

"Обвинение в государственной измене и предварительное заключение — чрезвычайно серьезные меры", — заявил глава офиса "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

По его словам, "власти должны точно объяснить какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно". При этом он добавлял, что "никто не может игнорировать разрушительное действие пропаганды на Украине в последние годы, но борьбу с пропагандой можно вести только в строгом соответствии с украинским и международным правом".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также выражал серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей. Он подчеркивал что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

"Борьба с пропагандой не должна идти вразрез с международными стандартами и становиться несоразмерным вмешательством в деятельность СМИ", — добавил он.

Россия неоднократно обращала внимание ОБСЕ и других международных организаций на арест Вышинского и это, действительно, имело эффект: в ОБСЕ заверяли, что будут оказывать поддержку РФ в стремлении отстаивать нормальные условия работы российских журналистов.

Освободите немедленно

Наиболее четкий сигнал исходил от профильных международных организаций, которые призывали Киев отпустить журналиста. С такими заявлениями неоднократно выступали Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ), Организация ибероамериканских журналистов, Европейская федерация журналистов.

"Любое обвиняемое лицо имеет право на справедливый процесс в разумные сроки в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. Именно по этой причине мы решительно осуждаем длительное содержание под стражей Кирилла Вышинского и всех других задержанных журналистов и призываем к их немедленному освобождению", — заявлял РИА Новости президент IFJ Филипп Лерут в конце августа, когда прошло 100 дней с момента задержания Вышинского.

По его словам, IFJ "осуждает задержание российских журналистов на Украине, так же, как и украинских журналистов в России — по обвинению в шпионаже или другим обвинениям, считая это нарушением свободы прессы, если эти обвинения не подтверждены четкими доказательствами". При этом Лерут не привел примеров задержания украинских журналистов в РФ.

Руководитель организации Альваро Мартинес Организации ибероамериканских журналистов тогда же призвал украинские власти освободить Вышинского, выразив готовность отправить письмо президенту страны Петру Порошенко с просьбой о его освобождении.

"От имени Организации ибероамериканских журналистов мы снова обращаемся с просьбой к украинским властям, чтобы они предоставили свободу нашему коллеге, который, повторюсь, уже сто дней находится под арестом. В ином случае, мы отправим письмо президенту Украины Петру Порошенко с просьбой освободить нашего коллегу. И, безусловно, мы отправим копию письма в организации по защите прав человека. Мы надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее", — подчеркивал Мартинес.

Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес отмечал, что сразу после ареста журналиста ЕФЖ опубликовала коммюнике на специальной платформе для защиты журналистов Совета Европы. Позже последовал ответ руководства Украины, которое пыталось оправдать арест. Но аргументация Киева, по словам Гутьерреса, показалась федерации совершенно неубедительной.

"В ответе, опубликованном на той же платформе 12 июля, украинское правительство пытается оправдать арест. Но они приводят серию фактов, которые всего лишь являются частью профессии журналиста Вышинского и его коллег. Их упрекают в том, что они писали о референдуме в Крыму. Но это — работа любого уважающего себя журналиста. Из ответа видно, что работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать. Ответ украинского правительства нам кажется совершенно неубедительным", — сообщил Гутьеррес.

ЕФЖ остается приверженной своей позиции и требует освобождения журналиста, подчеркнул Рикардо Гутьеррес.

"Наша позиция неизменна: Вышинского нужно освободить. Для нас этот случай — актуальная повестка дня, официально зарегистрированный случай нарушения прав журналистов. Пока ситуация не решена, страну-нарушительницу осуждает все мировое сообщество", — сказал генсек.

К коммюнике ЕФЖ по Кириллу Вышинскому присоединился ряд других авторитетных организаций, отметил Гутьеррес.

"К нашему коммюнике о Вышинском присоединились американский Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), Репортеры без границ (Reporters sans frontières, RSF) Его случай пользуется широкой поддержкой организаций, борющихся за свободу прессы. Представитель отдела защиты прессы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) также осудил этот арест", — резюмировал генсек.

Под пристальным вниманием

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека напрямую обращался к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович по делу Вышинского. Как саму организацию, так и Миятович, в бытность еще сотрудником ОБСЕ, нельзя заподозрить в симпатиях к российским властям, однако и там Москву в этом деле поддержали: Миятович выразила "глубокую озабоченность", а в Совете Европы заявили, что Страсбург будет внимательно следить за ситуацией.

Представители ОБСЕ и других мониторинговых и профильных организаций посещали заседания суда по делу Вышинского, которые регулярно проходили в течение лета.

Так, одним из "наблюдателей" в этом процессе стало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ ООН активно следит за делом (Вышинского) через мониторинговую миссию по правам человека на Украине. Наши коллеги посещали господина Вышинского дважды, последний раз 15 августа, и находятся в контакте с его адвокатом, чтобы следить за продвижением юридического процесса по данному делу", — заявляла РИА Новости представитель офиса УВПКЧ ООН Полина Левина.

С оговорками

Менее внятный сигнал поступал из столиц ведущих стран мира. Лишь Германия сразу показала свою принципиальность в деле отстаивания свободы СМИ.

"В настоящий момент я не имею информации о конкретном текущем положении вещей. То, что этот вопрос свободы СМИ и процедуры для нас важен, я с удовольствием могу повторить", — заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар, говоря о деле Вышинского в мае.

Тогда же канцлер ФРГ Ангела Меркель после поездки в Россию заявляла, что будет обсуждать дело Вышинского с президентом Украины Петром Порошенко.

В целом же реакция Запада была неоднозначной. Евросоюз заявлял, что признает право государств на обеспечение своей безопасности, добавляя, что это должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод.

"Нам известно о деле, на которое вы ссылаетесь. ЕС придает огромное значение свободе выражения мнений и СМИ. ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека", — заявлял представитель Евросоюза.

При этом ЕС следит за делом журналиста — об этом Брюссель заявлял в конце августа.

В США и вовсе говорили, что задержание главы РИА Новости Украина — "серьезное действие".

"Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы надеемся, что власти (Украины) относятся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой… Мы понимаем обеспокоенность Украины, но, тем не менее, это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону", — заявляла представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

© Ruptly "Уровень средневековой инквизиции". В Москве прошел митинг в поддержку Вышинского

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.