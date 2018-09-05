В Берлине заявили, что будут работать над улучшением отношений с Анкарой

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. У Берлина есть четкая воля продолжать работу над улучшением отношений с Анкарой, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он вылетит в среду в Турцию с двухдневным визитом.

"В связи с тесной связью между нашими обществами и нашими многогранными взаимными интересами у нас есть четкая воля активно продолжать работу над улучшением отношений. Я хочу внести вклад в это своим визитом в Турцию", — заявил министр, его цитирует МИД.

Маас добавил, что конструктивные отношения с Анкарой "входят в стратегические интересы Германии". Турция не просто "большой сосед, она важный партнер" ФРГ, традиционно хорошие отношения с которым "подверглись в последние годы многочисленным жестким испытаниям", указал министр.

В частности, по словам Мааса, развитие ситуации в Турции в области прав человека вызывает озабоченность в Германии, осложняет отношения между странами. Он пообещал, что эта тема будет поднята в ходе визита.