Мелочность Киева не позволит сейчас отпустить Вышинского, считают в СЖР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мелочность тех, в чьих руках сейчас находится обвиняемый Киевом в госизмене руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, не позволит им сейчас отпустить его на свободу, но рано или поздно им придется ответить за произвол, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Херсонский городской суд на заседании в среду рассмотрит продление или изменение меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. Украинская прокуратура намерена просить о продлении ареста Вышинскому. По данным адвоката, ведомство уже подало соответствующее ходатайство. В свою очередь защита Вышинского попросит избрать другую меру пресечения — помещение под подписку о невыезде или домашний арест.

"Вышинского сейчас не отпустят. Слишком мелочны и подловаты те люди, в чьих руках его судьба сегодня. Их самая большая ошибка – полагать, что Вышинский забыт, что преступления, творящиеся в отношении него, также проходят стороной. Никто не забыт, ничто не забыто – более того, рано или поздно со всех, творивших произвол, спросят", — заявил РИА Новости Шафир.

"Мужества и терпения нашему коллеге, настоящему узнику совести", — добавил он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.