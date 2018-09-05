МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Великобритании используют доклад ОЗХО по ситуации с отравлением в британском Эймсбери в своих политических целях, заявили в постпредстве России при организации в ответ на слова главы британского МИД Джереми Ханта.

Ранее британский министр написал в своем Twitter, что ОЗХО якобы "подтвердила выводы британской стороны о том, что использованное в Эймсбери отравляющее вещество было "Новичком", и возложил ответственность за инцидент на Россию.

"ОЗХО не подтверждала ничего подобного. Великобритания снова манипулирует общественным мнением и использует ОЗХО для своих политических целей", — говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.

В постпредстве подчеркнули, что британские власти не приводят доказательств, а лишь делают политические заявления.

"В то же самое время (появляется) все больше и больше информации о том, что так называемый "Новичок" мог разрабатываться западными странами", — добавили в постпредстве.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери. ОЗХО заключила, что при отравлении в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии. При этом в опубликованной части доклада ОЗХО слово "Новичок", как назвал вещество глава британского МИД, не приводится.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.