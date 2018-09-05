В Волынской области горняки третий день протестуют из-за долгов по зарплате

Украинские шахтеры во время акции протеста. Архивное фото

Украинские шахтеры во время акции протеста. Архивное фото

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Горняки одной из шахт в Волынской области третий день продолжают акцию протеста из-за долгов по заработной плате, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В понедельник горняки шахты "№9 Нововолынская" в Волынской области отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате.

"Третьи сутки горняки шахты "№9 Нововолынская" продолжают акцию протеста в связи с невыплатой заработной плате. В данный момент они движутся колонной к центру города (Нововолынск — ред.), где начнут пикетировать административное здание госпредприятия "Волыньуголь", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.