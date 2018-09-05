Защита экс-президента Бразилии обжаловала решение о его недопуске к выборам

МЕХИКО, 5 сен – РИА Новости. Защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявила во вторник, что подала предварительное судебное заявление в Федеральный верховный суд с целью допустить участие своего подзащитного в президентских выборах в октябре этого года.

Целью адвокатов является отмена решения, принятого в конце прошлой недели Высшим избирательным судом, которое заблокировало кандидатуру Лулы да Силвы и запретило представлять его в качестве кандидата в ходе предвыборной агитации Партии трудящихся.

Основным аргументом адвокатов Лулы да Силвы стало то, что Бразилия должна соблюдать международные договоры и решения, в том числе рекомендацию комитета ООН по правам человека, призвавшего власти страны обеспечить соблюдение политических прав бывшего президента, отмечает канал Globo.

Лула да Силва, приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, по закону, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. Партия трудящихся в середине августа зарегистрировала экс-президента в качестве кандидата на выборах главы государства.

С апреля экс-президент находится в городе Куритиба, где отбывает тюремное заключение по приговору за дело о коррупции.