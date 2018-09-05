Тайфун "Джеби" оставил без электричества более 1,2 млн человек в Японии

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Более 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии из-за обрушившегося накануне тайфуна "Джеби", которому в Японии присвоен порядковый номер 21, сообщили энергетические компании Kansai Electric Power и Chubu Electric Power.

После тайфуна в этой части страны установилась солнечная и жаркая погода с температурой выше плюс 32 градусов. Отсутствие электричества лишает людей возможности использовать кондиционеры и вентиляторы.

В префектуре Киото 160 школьников оказались заблокированы в летнем лагере после того, как из-за тайфуна было прервано сообщение и разрушена единственная дорога.

Только в префектуре Осака не работают 2 тысячи светофоров. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Сильный удар стихии пришелся на аэропорт Кансай, он оказался затоплен и пока нет даже ориентировочных сроков, когда он возобновит работу. В здании аэропорта на ночь остались 3 тысячи пассажиров и несколько сотен сотрудников, рано утром в среду их стали на катерах отвозить в аэропорт Кобе, так как в мост, соединяющий остров, на котором находится аэропорт, и "материк", врезался унесенный тайфуном танкер, наземное транспортное сообщение было прервано.

Специалисты считают, что сбой в работе одного из крупнейших в Японии аэропортов может привести к катастрофическим последствиям для экономики региона.

По информации к этому часу, от тайфуна, который превратился в область низкого давления и ушел на северо-запад, погибли уже девять человек, ранения различных степеней тяжести получили более 300 человек.