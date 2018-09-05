Порошенко потроллил канцлера Австрии за свадьбу, на которую приезжал Путин

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Петр Порошенко в ходе встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Киеве неуместно подшутил над своим австрийским коллегой, пишет "Strana.ua".

Украинский президент сказал, что Россию невозможно сдержать спортивными мероприятиями и "свадьбами с казаками".

"Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора — может быть эффективна скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем", — заявил Порошенко в ходе своего выступления, видео которого опубликовано на его странице в Facebook.

Как пишет издание, под "свадьбой с казаками" Порошенко имел в виду свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой присутствовали как Путин, так и Курц. На этом мероприятии выступал российский казачий хор, поэтому заявление Порошенко выглядело "двусмысленно и иронично" в отношении канцлера, отмечает "Strana.ua".

Издание также считает, что это заявление выглядело крайне странным после просьбы Порошенко к Австрии о предоставлении финансовой помощи Украине.

Кроме того, в ходе выступления президент Украины еще и допустил нарушение дипломатического этикета, объявив о годе украинской культуры в Австрии.

"Сегодня мы договорились, что год 2019 год мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии. Я благодарен Себастьяну за инициативу совершить этот визит, за нашу дружбу, за твердую и принципиальную позицию", — отметил Порошенко.

Издание отмечает, что политики должны говорить об этом за свои страны, а инициативу по году украинской культуры мог выдвинуть только австрийский канцлер.