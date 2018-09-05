На Украине назвали опасность прекращения договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, поскольку Москва продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", — отметил политик.

Также парламентарий раскритиковал последние инициативы Киева, которые, по его мнению, направлены на ухудшение не только отношений с Россией, но и на ситуацию на Украине. При этом, подчеркнул депутат, выгода для страны от торговли с Евросоюзом незначительна.

"В этом году больше всего у нас поступило инвестиций из России. Закрыть железнодорожное (сообщение. — Прим. ред.)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда (в Россию с Украины. — Прим. ред.). Давайте сделаем еще хуже украинцам. Мы покупаем там уголь, мы покупаем там что угодно. Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привел к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать все новое, то это бред. Нас убивают до конца", — заключил Рабинович.

Как заявил ранее министр юстиции Украины Александр Лавринович, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и Россией — это часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.