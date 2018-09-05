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В мире

Появились видео удара Израиля по сирийской провинции

(обновлено: 05:30 05.09.2018)
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© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фотоСамолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit

МОСКВА. 5 сен — РИА Новости. В Сети появились видео, на которых, как предполагается, запечатлены ракеты, выпущенных ВВС Израиля по провинции Хама. Соответствующие записи, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News.

На одном из видео виден полет ракеты в воздухе, а на другом запечатлены последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от населенного пункта.

Ранее агентство САНА сообщило, что ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы, сбив пять ракет. По словам военного источника издания, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. Как затем сообщили медики, в результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали.

"Играют на руку террористам"

На ракетный удар отреагировали в обеих палатах российского парламента.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.

Сирийские войска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Это недопустимо, на всех уровнях надо принимать самые жёсткие требования о том, чтобы были прекращены все атаки на регулярные правительственные войска Сирии", — сказал Чепа.

Политик подчеркнул, что внешнее вмешательство мешает борьбе с терроризмом.

"Все атаки сегодня против сирийской армии играют на руку террористам", — заключил он.

Глава международного комитета Совфеда, в свою очередь, напомнил, что любые военные удары по территории другого государства, кроме самообороны либо санкционированных СБ ООН, противоречат международному праву.

При этом он добавил, что оценку характера удара и его последствий должны давать военные специалисты.

Удары Израиля по Сирии

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

Капитан ВВС Израиля Ор Нааман
© Фото : official Instagram of the IDF
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В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"*.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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