Появилось видео, как в Верховной раде нарушается регламент голосования

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеканал NewsOne на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором депутаты Верховной рады голосуют вместо других нардепов.
Вместо своих коллег по "Народному фронту" проголосовал Вадим Подберезняк. Он нажал на зеленые кнопки за Александра Горбунова, Георгия Логвинского и Павла Пинзеника.
Другой народный депутат от этой же фракции Андрей Иванчук во время голосования за повестку дня на текущую неделю нажал зеленую кнопку вместо Виктора Еленского, Светлану Войцеховскую, Максима Полякова и Павла Пинзеника.
В итоге законопроект № 6085 был принят после трех неудачных попыток голосования, его поддержали 234 депутата. Повестка дня на текущую неделю также была принята после трех неудачных попыток. За нее проголосовал 241 депутат.