Появилось видео, как в Верховной раде нарушается регламент голосования

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеканал NewsOne на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором депутаты Верховной рады голосуют вместо других нардепов.

На записи зафиксировано два момента, когда депутаты голосовали за своих коллег — во время голосования за законопроект № 6085 о трансграничном сотрудничестве, а также за повестку дня на текущую неделю.

Вместо своих коллег по "Народному фронту" проголосовал Вадим Подберезняк. Он нажал на зеленые кнопки за Александра Горбунова, Георгия Логвинского и Павла Пинзеника.

Другой народный депутат от этой же фракции Андрей Иванчук во время голосования за повестку дня на текущую неделю нажал зеленую кнопку вместо Виктора Еленского, Светлану Войцеховскую, Максима Полякова и Павла Пинзеника.

В итоге законопроект № 6085 был принят после трех неудачных попыток голосования, его поддержали 234 депутата. Повестка дня на текущую неделю также была принята после трех неудачных попыток. За нее проголосовал 241 депутат.