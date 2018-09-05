Страны Америки призвали Венесуэлу принять международную помощь

МЕХИКО, 5 сен – РИА Новости. Сразу 11 государств Америки во вторник выступили со специальной декларацией, подписанной в Кито, с призывом к властям Венесуэлы принять международную помощь для решения гуманитарного кризиса в этой стране и помощи проживающим там соотечественникам.

МИД Эквадора опубликовал текст декларации, подписанной, в том числе, США, Аргентиной, Бразилией, Чили, Колумбией, Мексикой и Перу. "Государства договорились о взаимном сотрудничестве, чтобы помочь своим соотечественникам (в Венесуэле — ред.), и просят правительство Боливарианской республики Венесуэла принять сотрудничество правительств региона и международных организаций, чтобы заняться ситуацией в соответствующих общинах, основанных в Венесуэле", — говорится в заявлении.

Также подписавшие декларацию государства просят власти Венесуэлы принять соответствующие меры для обеспечения венесуэльских мигрантов необходимыми им документами, в том числе национальными удостоверениями личности и паспортами, свидетельствами о рождении, браке и так далее для облегчения их нахождения за рубежом. При этом участники декларации согласились временно принимать от венесуэльских граждан даже просроченные документы в миграционных целях.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч.

Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.