Экипаж судна "Поморье" не может вернуться в Россию из США

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Экипаж судна "Поморье" не может вернуться из Нового Орлеана (США) обратно в Россию из-за отсутствия виз у сменного экипажа, МИД РФ направил ноту в американское посольство в Москве по этому вопросу, рассказал РИА Новости генконсул в Хьюстоне Александр Писарев.

"Теплоход "Поморье", принадлежащий ОАО "Мурманское морское пароходство", находится с мая 2018 года в порту города Нового Орлеана под арестом в связи с невыплатой компанией-судовладельцем имеющейся задолженности. К августу у 17 человек экипажа закончились контракты и они хотят вернуться домой", — сообщил дипломат.

Писарев пояснил, что "компания-судовладелец подготовила сменный экипаж", и "весь вопрос в получении для него американских виз".

"МИД России 17 августа официально попросил посольство США ускорить оформление виз сменному экипажу, однако они до сих пор не выданы", — отметил генконсул.

По его словам, генконсульство "поддерживает постоянную связь с капитаном судна и оказывает необходимое содействие в решении возникающих у них вопросов". Кроме того, соответствующие ведомства в Москве подключены к поискам путей решения этой проблемы, и в первую очередь — Минтранс России.

"Ситуация осложняется тем, что в районе Мексиканского залива начинается период штормов и ураганов, в частности в ближайшие сутки здесь ожидают ухудшение погоды", — добавил собеседник агентства.

Вскоре на восточное побережье США в непосредственной близости от города Новый Орлеан может обрушиться тропический шторм "Гордон", который, как ожидается, может усилиться до урагана. Ранее начальник управления трудовыми ресурсами Мурманского пароходства Светлана Шевелева сообщила, что во время рейса "Поморья" были утеряны два якоря, что также осложняет ситуацию с учетом надвигающегося шторма.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в связи с задержкой работникам Мурманского морского пароходства заработной платы на сумму свыше 8,7 миллиона рублей, принимаются меры по обеспечению погашения задолженности.