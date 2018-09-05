СМИ: Саудовская прокуратура потребовала казнить известного проповедника

ДОХА, 5 сен — РИА Новости. Известный саудовский мусульманский религиозный деятель шейх Сальман аль-Ауда во вторник предстал перед судом в Саудовской Аравии за высказывания в поддержку Катара в соцсетях, обвинение потребовало для него смертной казни, сообщил арабский информационный портал "Ас-Сабиль".

По информации портала, генеральная прокуратура королевства обвинила проповедника по 37 статьям, связанным с терроризмом, и потребовала казнить его.

По сообщению микроблога в социальной сети саудовских правозащитников "Муатакили ар-райи", аль-Ауда был арестован в сентябре прошлого года в рамках массовой кампании по задержанию известных общественных и религиозных деятелей, критикующих методы правления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда, за размещение записи в соцсетях с похвалой Катару.

Это случилось после объявления о телефонном разговоре наследного принца КСА с эмиром Катара, которые с июня 2017 года находятся в состоянии вражды после разрыва Эр-Риядом дипотношений с Дохой. Генпрокурор Саудовской Аравии пригрозил тюремным заключением и огромным штрафом всем, кто осмелится критиковать решение властей в отношении Катара и его подданных.

Прокуратура королевства не подтвердила факты ареста и начала суда над проповедником, имевшего тысячи подписчиков на его электронные ресурсы из разных стран мира, несмотря на широкое обсуждение этой темы в соцсетях. В день ареста саудовского проповедника он не ответил на телефонный звонок РИА Новости, хотя отправленное ему сообщение было прочитано. О задержании богослова рассказали его родственники в соцсетях.