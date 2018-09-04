Лавров рассказал, что "вскружило голову" Порошенко

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Киев наращивает вооружение на линии соприкосновения в Донбассе из-за постоянных подтверждений, что Украина будет в НАТО.

По его словам, такие заявления "вскружили голову" украинскому президенту Петру Порошенко. Кроме того, Лавров увидел сходство текущей ситуации с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили вообразил, что "ему все дозволено, и напал на своих же граждан".

Глава МИД отметил, что подобное решение стало результатом нарастающей конфронтации между Россией и США. Он напомнил, что в то время Вашингтон инициировал продвижение НАТО к российским границам.

"США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение", — заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, эти пошаговые действия увеличивают риск в том числе военных конфронтаций, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.

Обострение ситуации в Донбассе

Ранее в самопровозглашенных республиках сообщали, что на территорию Донбасса прибыли иностранные специалисты, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады. В оперативном командовании ДНР считают, что военные будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции.

Перед этим стало известно, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков.

В Народной милиции ЛНР считают, что украинские силовики намерены спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Оно вступило в силу 29 августа и приурочено к началу учебного года. Марочко заявил, что украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.