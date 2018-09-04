Американская разведка не имеет информации о шагах КНДР по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США не располагают данными о каких-либо новых шагах КНДР по денуклеаризации и уничтожению объектов, связанных с ядерной и ракетной программами, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Выступая на конференции по безопасности в Вашингтоне, Коутс напомнил, что в мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.

"В отсутствии механизма проверок под землей международными инспекторами мы не можем подтвердить, что КНДР предпринимает какие-либо другие шаги по денуклеаризации в данный момент", — сказал директор.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Однако после этого не поступало каких-либо сообщений о мерах КНДР по денуклеаризации, что вызывало недовольство Трампа, который косвенно обвинял в этом Китай.