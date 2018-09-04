МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в стабилизации ситуации на Украине, США постоянно пытаются оболгать и скомпрометировать РФ, чтобы вести очередные санкции, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее глава национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в попытках дестабилизации украинского правительства в преддверии выборов 2019 года, в том числе в военном давлении и убийствах. Весной на Украине пройдут президентские выборы, а осенью парламентские. Коутс ранее не раз резко высказывался о политике России, обвиняя ее не только во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и ряд выборов в Европе, но и в попытках вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

"Они постоянно пытаются каким-то образом Россию оболгать, скомпрометировать для того, чтобы ввести очередные незаконные ограничения, цели которых, в основном, сдерживание России и недопущение бурного экономического развития России, а также политического влияния в мире", — сказал Морозов РИА Новости.

"Было бы очень интересно посмотреть на доказательства, которые представит Национальная разведка США или хотя бы какие-то ориентиры, потому что, честно говоря, уже не очень серьезно воспринимаются эти голословные заявления и довольно нелепые обвинения в адрес России", — подчеркнул депутат.

По его словам, России изначально было невыгодно дестабилизировать ситуацию на Украине, так как эта страна является для РФ соседом и очень близким партнером и в экономическом плане, и в плане родственных связей.

"Мы всей страной очень глубоко сопереживаем той трагедии, связанной с гражданским конфликтом, которая происходит на Украине. Поэтому нет более заинтересованной страны в мире в том, чтобы ситуация на Украине была стабилизирована, и была избрана действительно народная власть, которая думает об интересах своих граждан, а не руководствуется интересами заокеанских государств", — добавил парламентарий.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.