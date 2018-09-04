ОЗХО не смогла подтвердить идентичность веществ из Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии. Такое заявление содержится в опубликованном организацией докладе по итогам собственного расследования фактов применения химического вещества в Великобритании в 2018 году.
"Ввиду того что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, (полицейского) Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также из-за загрязнения доступных образцов ОЗХО не смогла прийти к заключению о том, были ли эти образцы из одной синтезированной партии", — говорится в докладе.
Организация добавляет, что "чистота вещества в найденном в Эймсбери флаконе составляет 97-98%".
Ранее МИД Великобритании заявил, что независимое расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.